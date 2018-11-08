HD كورة لايف مشاهدة مباراة ارسنال وسبورتينج لشبونة اليوم الخميس 8-11-2018 في الدوري الاوروبي بث مباشر _ يلا شوت_كول كورة

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم 8-11-2018 المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات للدوري الأوروبي.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق أرسنال مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل رسميا، وتعادل ارسنال في مباراته الأخيرة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي بهدفين لكل فريق، ويحتل الفريق المركز الرابع في البريمير ليج خلف السيتي وتشيلسي وليفربول.

وعاد النني لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ومن المنتظر أن يشارك النجم المصري في لقاء اليوم.

على الجانب الأخر يسعى فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل للبطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ارسنال وسبورتينج لشبونة في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت الرياضية.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ ارسنال بتشكيل مكون من: بيتر تشيك- ستيفان ليشتشتايِنر - شكودران موستافي - روب هولدينغ ناتشو مونريال- محمد النني - أرون رامسي - هينريك مخيتاريان - أليكس إيوبي- داني ويلباك - بيير إيميريك أوباميانغ.