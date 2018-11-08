HD يلاشوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد الرياضي بث مباشر اليوم الخميس 8-11-2018البطولة العربية كاس زايد-كورة لايف

في مباراة مثيرة يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 8-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق النجم الساحلي مباراة اليوم لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي للبطولة، بعدما تعادل الفريقين ذهابا بدون أهداف، ويعيش الفريق التونسي حالة فنية جيدة مؤخرا، ويحتل فريق النجم الساحلي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي مع امتلاكه في رصيده 12 نقطة.

على الجانب الأخر يدخل فريق الوداد البيضاوي مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعدما فشل الفريق في تحقيق نتيجة ايجابية على ملعبه، وبعيدا عن الخروج الإفريقي وخسارة اللقب الذي توج به في الموسم الماضي، فأن فريق الوداد البيضاوي في الوقت الحالي يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المغربي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة AD Sports HD1 المجانية بصوت كلاً من المعلق محمد حسين وأيضاً المعلق عصام عبده.