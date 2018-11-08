يلا شوت - مشاهدة مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف بث مباشر اليوم الخميس 8-11-2018 كورة لايف كورة ستار بدون تقطيع جودة HD

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا اليوم على باتي بوريسوف الروسي في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس 8-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم وهو في قمة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات حصد من خلالها العلامة الكاملة، ويعيش الفريق حالة فنية مميزة في الفترة الأخيرة، ويحتل البلوز وصافة البريمير ليج برصيد 27 نقطة خلف السيتي المتصدر برصيد 29 نقطة.

على الجانب الأخر يدخل فريق باتي بوريسوف مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وكان تشيلسي قد فاز في المباراة الماضية على الفريق الروسي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الثالثة للدوري الأوروبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الإيطالي ساري المدير الفني لتشيلسي بتشكيل مكون من: كيبا، أزبيليكويتا، روديجر، لويز، ألونسو،كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، بيدرو رودريجيز، جيرو، إيدين هازارد.