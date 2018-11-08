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مدرب السعودية: أتمنى تحقيق الآسيوية.. ولا أحد يتدخل في اختيار قائمة الأخضر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:24 ص
مدرب السعودية: أتمنى تحقيق الآسيوية.. ولا أحد يتدخل في اختيار قائمة الأخضر
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عمر عبد العزيز
 

نفى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وجود تدخل في اختياراته لقائمة الأخضر، مُعربًا في الوقت ذاته عن إعجابه الشديد بنمو المشاريع في العاصمة الرياض.

وأشاد بيتزي بظروف العمل في المملكة العربية السعودية، وقال المدرب الأرجنتيني خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "بيئة العمل في اتحاد القدم السعودي رائعة.. وتم توفير كافة المتطلبات لي.. وأعقد اجتماعات يومية مع طاقمي الفني”.

وواصل: "نستخدم برامج متطورة لتحليل الأرقام والبيانات.. ولدينا معلومات دقيقة عن كل لاعب.. ولا أحد يتدخل في اختيار قائمة المنتخب السعودي.. أستمع للملاحظات ولكن في الأخير أنا من يختار الأسماء.. راقبنا لاعبين بشكل مكثف وسنختار الأسماء النهائية".

وأكمل: "كل يوم أشاهد مجسمات الثلاثة الخاصة بكأس آسيا التي حققها الأخضر.. أتمنى أن أضيف لها الكأس الرابع في يناير المقبل".

وأردف: "وأنا أقود السيارة إلى مقر العمل.. يلفت نظري النمو السريع للمشاريع في الرياض.. وأيضًا مشروع القطار وهو من أسرع المشاريع التي رأيتها في حياتي".

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