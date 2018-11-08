مورينيو يكشف عن السر وراء استفزازه لجمهور يوفنتوس





كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سر احتفاله المستفز تجاه جماهير يوفنتوس الإيطالي بعد المباراة، مشددًا على أنه لم يكن على جماهير يوفنتوس سب وقذف أمه.





وقال مورينيو خلال تصريحات صحفية، عقب الفوز القاتل بثنائية مقابل هدف على اليوفي: "في إيطاليا الجميلة قاموا بإهانتي لـ 90 دقيقة متواصلة، لم أقم بإهانة أحد، قمت باحتفال بسيط فقط. أحترم يوفنتوس ولاعبيه ومدربهم".





واختم مورينيو بقوله: "أعتقد بأن هناك ملايين من جماهير إنتر ميلان سعداء بي اليوم".



