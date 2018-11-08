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مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 8-11-2018 يلا شوت _كورة لايف _ كول كورة الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 8-11-2018 يلا شوت _كورة لايف _ كول كورة الدوري السعودي للمحترفين
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عيد طارق
 

سيكون عشاق الكرة العربية مع موعد مع المتعة عندما يفتتح ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز أبوابه لاستضافة مباراة الفيصلي والشباب، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الشباب السعودي مباراة اليوم وهو عينه على النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على بطولة الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

  

على الجانب الأخر يدخل فريق الفيصلي مباراة اليوم وهو في حالة سيئة، حيث تراجع مستواه عن الموسم الماضي، وأصبح يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط في جدول المسابقة، ولم يعرف الفيصلي الفوز هذا الموسم سوى في مباراتين من أصل 8 مباريات خاضها.

  

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة الفيصلي والشباب في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ksa1.

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