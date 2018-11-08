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"صابرين" عن وقف برنامجها الديني على قناة الرسالة: حواجبي السبب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:55 ص
صابرين عن وقف برنامجها الديني على قناة الرسالة: حواجبي السبب
صابرين
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نعيم يوسف
 
قالت الفنانة صابرين، إنهم أوقفوا برنامجها الديني في قناة الرسالة لأن حواجبها أثارتهم، موضحة أنهم فيما بعد ظهرت طبيعة تفكيرهم، مؤكدة أنها لم تكن تابعة للفكر الذي يريدونه.

وأضافت "صابرين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها لم تقدم نفسها كداعية دينية أو واعظة، وكانت تقدم أفكار اجتماعية فقط، وترفض أن تقدم موضوعات في الوعظ.

من جانبه، علق "الإبراشي" مندهشا قائلا: "إية ده فعلا؟! حواجبك مثيرة؟!.. يعني قناة دينية تمنع برنامجك عشان حواجبك!".
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