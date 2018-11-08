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تامر أمين: "توفيق عكاشة مش مذيع.. وريهام سعيد بتأفور" (فيديو)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:56 ص
تامر أمين: توفيق عكاشة مش مذيع.. وريهام سعيد بتأفور (فيديو)
الإعلامي تامر أمين
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نعيم يوسف
 
كشف الإعلامي تامر أمين، عن رأيه في عدد من الإعلاميين، حيث أكد أن الإعلامية منى عراقي "مشاغبة"، لافتا إلى أنها مجتهدة وتسعى إلى إثبات نفسها.

وأضاف "أمين"، في لقاء مع برنامج "عقارب الساعة"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن توفيق عكاشة "مش مذيع.. ولكنه حكاء، ويعتبر حالة"، وريهام سعيد لها مدرسة وأسلوب ولكنها "بتأفور" وتضع توابل ليس لها مكان.

وأشار إلى أن عمرو أديب، من الشخصيات الناجحة، ولكن الناس إما يحبونه جدا، أو لا يحبونه جدا، أما خيري رمضان فهو مذيع يعمل بالحس الصحفي، ومحمود سعد جاء إلى برنامج "البيت بيتك" كنجم قادم من القنوات العربية، وتعلم منه بعض الأشياء، وأهم ما كان يميزه البساطة والتلقائية، وقدرته على مخاطبة الناس.
المزيد عن: منى عراقي عمرو أديب ريهام سعيد توفيق عكاشة تامر أمين
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