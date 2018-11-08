"شطة": ركلتا جزاء الأهلي صحيحتان و"كاف" لا يعلن عقوبات الحكام

أشاد محمود عبد المنعم شطه نجم الأهلي السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق في الكاف بمهدي عبيد حكم مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والاي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وقال شطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " هيديكوتي المدير الفني السابق للأهلي كان من أسباب إنتشار الاحتراف في مصر".





وأضاف: " مهدي عبيد كان جرئ وشجاع في قراراته والحكم انتصر على الفار واحتسب ركلتي جزاء صحيحتين بلا تردد".





واختتم شطه تصريحاته قائلاً : " عقوبات الحكام لا يتم الإعلان عنها".



