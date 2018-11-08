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صابرين: "هابقى مصاصة دماء لو حد قرب من جيش بلدي"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:18 ص
صابرين: هابقى مصاصة دماء لو حد قرب من جيش بلدي
صابرين
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نعيم يوسف
 
علقت الفنانة صابرين، على موقفها المؤيد لمبارك، وقالت إنها ضد إهانة أي شخص تابع للجيش المصري، معقبة: "اللي يجي جنب جيش بلدي ممكن أبقى مصاص دماء".

وأضافت "صابرين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها في ذلك الوقت كانت تشعر أن مبارك كبير في السن، ورمز من رموز الجيش، وكانت تخاف على مصر من العبث الذي حدث.

ولفتت إلى أنها تعرضت للترهيب عندما تم وضع القوائم السوداء للفنانين، لافتة إلى أنها تعرضت للترهيب من جماعة الإخوان عندما أدت دور "زينب الغزالي"، في مسلسل الجماعة، رغم أنهم اتصلوا بها وقت أن كانوا في الحكم وطلبوا منها أن تؤدي هذه الشخصية ولكن بفكرهم.
المزيد عن: فنانين صابرين الجيش الإخوان
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