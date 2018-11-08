سولاري يتحدث عن خماسية ريال مدريد أمام بلزن

أشار سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه قدم ​​مباراة جيدة، واللاعبون كانوا بحالة جيدة جدًا، وقدموا الكثير من الأشياء الجيدة وكان هناك الكثير من الرغبة في التسجيل.





وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف: "نحن لعبنا المباراة بالكثير من الجدية، يمكننا أن نرى الكثير من الأهداف عندما يكون لدى اللاعبين هذه الجودة".





وأضاف: "لاعبوا الفريق فهموا ما عليهم فعله اليوم، يستحقون هذا النصر، والآن علينا التفكير في المباراة القادمة".





وواصل: "البدأ بـ كورتوا؟ إنه قرار اتخذته، كيلور رجل نبيل، وأنا معجب به كلاعب كرة قدم واحترمه كثيراً كرجل، وهو لاعب مهم جداً في الفريق، الاهمية ليست حكراً على من يلعب".





وتابع: "لقد قدمنا ​​مباراة بجدية للغاية من البداية إلى النهاية. لقد أظهر اللاعبون كل مواهبهم نحو المرمى، لقد رأينا بعض الأهداف الجميلة، أنت لا تفوز في الأبطال 5-0 من دون لعب مباراة جيدة، انا فخور بجميع اللاعبين".





وأكمل: "في هذا الفريق هناك لاعبون ممتازون وقادرون على اخدنا إلى أبعد ما نتخيّل".





واستطرد: "اللعب مثل اليوم سيكون صعباً على هذا الفريق اذا لم يتوّج بتسجيل الاهداف ، لقد قدموا كل شيء".





وبسؤواله عن مستقبله، أجاب سولاري: "يمكنني فقط أن أفكر في المباراة القادمة. كرة القدم هي أن تعيش الحاضر فقط وان تفكر فقط بـ الشيء الأكثر أهمية وهو المباراة التالية".





وكشف بقوله: "أنت لا تعرف ريال مدريد، مدريد تعيش في أزمة حتى عندما نفوز بـ الأبطال ثلاث مرات متتالية".





وأردف: "إنها فرحة كبيرة لاول مشاركة لـ خافي سانشيز ، هذا مثال جيد لجميع الشبان في الاكاديمية، ولعب ريجيلون وأوديوزولا لا يعني انهما ليسا صغيران جداً بعد، قبل عام ونصف العام لعبوا في ريال مدريد ب وقاتلوا، من الجيد أن يكون هؤلاء الشباب بالفعل خريجي الاكاديمية".



