رئيس اتحاد الكرة التونسي: كاف استجاب لمطالبنا بشأن عقوبات الأهلي والحكم

أكد وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) استجاب لمطالبهم بشأن العقوبات التي وقعها على الأهلي وحكم مباراة الذهاب مهدي عبيد.





وقال الجرئ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"حماية بعثة الأهلي وتأمينها وتوفير كل سبل الراحة لها واجب علينا كأخوة".





وأضاف :"الترجي لم يواجه أية صعوبات ومشاكل في مبلراة الذهاب في مصر".





وتابع :"الاتحاد الأفريقي استجاب لكل مطالب اتحاد الكرة بشأن عقوبة أزارو وإيقاف مهدي عبيد حكم المباراة وهذا ما أبلغوني به".





وأردف قائلا :"دافعنا عن الترجي من الناحية الإدارية فقط وهذا لا يؤثر على علاقتنا بمصر".





واستطرد قائلا :"خصصنا 2500 تذكرة لجماهير الأهلي في مباراتهم أمام الترجي وسنؤمن أماكنهم في رادس".





واختتم الجرئ تصريحاته قائلاً : " علاقتنا مع مصر وطيدة بدليل بروتوكول التحكيم المتبادل بين الاتحادين التونسي والمصري".