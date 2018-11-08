"أمن الإسماعيلية" يضبط مسجل خطر بحوزته 60 لفافة هيروين



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير مباحث المحافظة يفيد بضبط المتهم " كريم. ع. ف " 30 عامًا عاطل" مقيم المحطة الجديدة دائرة قسم أول، مسجل شقي خطر تحت رقم 734 فئة ج سرقات عامة، سبق اتهامه في 21 قضية بتهم "مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة متنوعة، سرقة متجر، سرقة مسكن، مشاجرة " وبحوزته 60 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ابيض " كتر " ومبلغ، وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة أول من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 21 قضية بتهم مخدرات وسلاح، وسرقات متنوعة، وبحوزته 60 لفافة من جوهر الهيروين المخدر.