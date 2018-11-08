"أخبار البرلمان × 24 ساعة".. "عبدالعال" يعزي البابا تواضروس.. ونائب يطالب بإنقاذ الثروة السمكية

* رئيس البرلمان يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا





وأشار إلى أن هذا الحادث استهدف المصريين جميعهم، وليس الإخوة المسيحيين فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لن ينال من وحدة المصريين، الذي أكدوا توحدهم ووقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية.



وأكد "رئيس مجلس النواب" ثقته التامة في قدرة الدولة على التصدي لمثل هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها، وأضاف أن الموقف المُشرِف لقداسة البابا وللكنيسة تجاه مثل هذه الأحداث، يمثل عاملًا أساسيًا في وأد أي محاولات تستهدف زرع بذور الفتنة بين المصريين.



* برلماني يطالب بتغليظ العقوبة على المعلمين المتحرشين ومنعهم من العمل

حذر النائب البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب، من انتشار ظاهرة التحرش فى المدارس، مؤكدا على أن تفشى هذه الظاهرة يصيب أولياء الأمور بحالة من الهلع، مطالبا بوضع حد لها، وذلك من خلال تغليظ العقوبة ونقل المعلم صاحب الواقعة لأى عمل إدارى بعيدا عن التعامل مع الطلاب نهائيا.



وأوضح "ضيف" فى بيان له اليوم، أن القانون الحالى تضمن عقوبات تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد علن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، مطالبا بوجود عقوبات رادعة أكثر من ذلك حتى يكون عبرة لغيرها، ولتكن نقل المعلمين لعمل إدارى او فصله نهائيا بالإضافة للعقوبات السابقة وذلك حسب طبيعة الفعل.



* برلماني يطالب وزارة الصحة بالتصدي لمافيا تجارة الدم

طالب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بإتخاذ إجراءات رادعة ضد المستشفيات الخاصة التى يتضح بالدليل تورط بنوك الدم التابعة لها فى تجارة السائل الأحمر "مافيا تجارة الدم"، وفيما يخص المستشفيات الحكومية يتم فرض عقوبات غليظة على المتورطين فيها، تصل مدة السجن لا تقل عن 10 سنوات والفصل من الخدمة نهائيا.



وتابع "طوبيا" فى تصريحات له، أن مافيا تجارة الدم تتسبب فى فقد مصداقية المواطنين فى عملية التبرع وبالتالى عزوفهم عن التبرع وهذا الأمر يعد كارثة حقيقية ففى الوقت الذى تحارب الدولة فيرس سى بما تقوم به هذه البنوك سنجد صعوبة فى توفير الدم اللازم لعلاج المرضى وخاصة محدودى الدخل.



*برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لإنقاذ الثروة السمكية

تقدم النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة وإيجاد حلول فعالة لإنقاذ الثروة السمكية ببحيرة إدكو.



وأوضح "زين"، في بيان، اليوم، أن نفوق كميات كبيرة من الأسماك بسبب تلوث مياه الترع والمصارف التي تعتمد عليها المزارع السمكية نتيجة إلقاء مخلفات ونفايات المصانع حولها وتحويل مسار الصرف الصحي إليها بالإضافة إلى احتلال الأقفاص السمكية لمجرى النهر، مما خلق طابورا للبطالة بين الصيادين، فالأقفاص السمكية تتغذى على مواد مضرة بصحة الإنسان فضلًا عن بتجفيف وردم أطرافها والاستيلاء على مساحات كبيرة من مسطحها المائي الحر، وتحويلها إلى مزارع سمكية في وضح النهار وبقوة السلاح مما يتسبب في خسارة المزارعين أنفسهم ويصل تأثيرها إلى عموم المواطنين وذلك لما يسببه من ارتفاع أسعار الأسماك ويؤثر على ويؤثر على معدلات تكاثرها مما يؤدى إلى أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة.



نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:قام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب عودته مباشرة من شرم الشيخ بزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدم له خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من دير القديس الأنبا صموئيل بجبل القلمون، بالمنيا، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.