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اخبار الهلال - "عموري" يبدأ برنامجه التأهيلي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
اخبار الهلال - عموري يبدأ برنامجه التأهيلي
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عمر عبد العزيز
 

بدأ النجم الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا تحت إشراف الطبيب الإسباني رامون كوجات.

وأجرى عموري البالغ من العمر "27 عاما" في نهاية أكتوبر الماضي عملية الرباط الصليبي، بعدما أصيب في الدقائق الأولى من مباراة فريقه الهلال أمام الشباب ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بهدف دون رد للهلال.

ونشر حساب الهلال الرسمي على "تويتر"، يوم الأربعاء، صورة للاعب مع الطبيب الإسباني في برشلونة، وقدم له عموري قميص نادي الهلال.

وانتقل عموري إلى الهلال في صفقة انتظرها أنصار الفريق الأزرق كثيراً بعدما كان لاعبا لهم في طفولته، قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي ويكون لنفسه اسما كبيرا في كرة القدم، ليفوز في عام 2016 بأفضل لاعبي قارة آسيا.
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