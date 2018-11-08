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لاعبو شمال سيناء يحصدون 7 ميداليات ذهبية في ألعاب القوى بالإسماعيلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
لاعبو شمال سيناء يحصدون 7 ميداليات ذهبية في ألعاب القوى بالإسماعيلية
مسابقة رياضية - ارشيفية
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أحمد كريم
 
حقق لاعبو شمال سيناء من التربية الخاصة والدمج التعليمي بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انتصارًا كبيرًا في مسابقة ألعاب القوي التي أقيمت، مساء أمس الأربعاء، بمدينة الاسماعيلية وحصد لاعبو شمال سيناء سبعة ميداليات ذهبية وتأهلوا للنهائيات بمدينة الإسكندرية.

وحصد الميداليات الذهبية كل من كل من الطالب سالم حمدى سالم المركز الأول سباق 100متر والطالبة أمانى عبد الله على مركزان أول سباق 100 متر، ومركز أول دفع جله و الطالبة زينب محمد فادى مركز أول دفع جله والطالب عبد الله أحمد مصطفى دمج مركز أول دفع جلة والطالب صابر كمال صابر مركز ثانى 100 متر والطالبة مروة على حسن مركز ثانى 100 متر والطالبة زينب محمد فادى مركز ثاني 100 متر والطالب أسامة سامح إبراهيم١٠٠متر مركز أول والطالب عبد الرحمن أحمد رمزي مركز ثاني ١٠٠م.

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