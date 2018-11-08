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سقوط عنصر إجرامي خطير في قبضة مباحث الإسماعيلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:27 ص
سقوط عنصر إجرامي خطير في قبضة مباحث الإسماعيلية
ضبط - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد من إلقاء القبض "ط.أ" الذي يعد عنصر إجرامي خطير وسبق اتهامه في عدة قضايا بتهم سلاح، وسرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية أليه وعدد من الطلقات ذات العيار.

كان اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لآمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث مركز شرطة فايد مفادها تواجد المتهم " طلال. م. خ" 45 عامًا عاطل" وشهرته ـ طلال المعازي" الذي يعد عنصر إجرامي خطير بمنطقة كوبر سيناء دائرة مركز الإسماعيلية، وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات.

وعلي الفور تم تكليف الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة فايد، الذي قام بعمل عدة كمائن ثابتة ومتحركة في المنطقة التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وتبين انه سبق اتهامه في عدة قضايا بتهم سلاح، وسرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية أليه، و15 طلقة من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المزيد عن: محافظات حوادث الإسماعيلية اخبار مصر
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