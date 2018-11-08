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موناكو يرد على اتهامات صفقة مبابي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
موناكو يرد على اتهامات صفقة مبابي
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ريهام عبد المحسن
 
رد موناكو على الاتهامات التي تداولتها بعض الصحف بشأن عقد انتقال نجمه السابق كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان.

وكشفت بعض التقارير أن رئيس موناكو حصل على مقابل الصفقة في حسابه البنكي الشخصي.

وقال موناكو في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت : "ننفي التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول صفقة مبابي، رئيس النادي ديميتري ريبولوفليف لم يتلق يورو واحدا في حسابه".

واختتم موناكو بيانه : "نمتلك جميع الأدلة الكافية التي تنفي صحة جميع التسريبات الصحفية التي تم نشرها".

وكان رئيس موناكو ريبولوفليف أُلقي القبض عليه أمس الثلاثاء ضمن تحقيق قضائي مفتوح منذ عام من النيابة العامة في موناكو بداعي التورط في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتواطؤ.

يذكر أن مبابي إنتقل لباريس سان جيرمان من خلال صفقة إعارة مجانية في العام الأول مع بند يلزم النادي الباريسي بدفع 145 مليون يورو في العام التالي بالإضافة إلى 35 مليونا أخرى حال تم تمديد العقد.
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