رونالدو يحقق رقما قياسيا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رقماً قياسياً شخصياً ليضيفه إلى سجله بدوري أبطال أوروبا وذلك أثناء مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد المقامة حاليًا في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.





وذكرت شبكة سكواكا بأن رونالدو وصل للمباراة رقم 81 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في هذا الدور في تاريخ البطولة.





كما نجح رونالدو في افتتاح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.