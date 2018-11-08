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مدرب القادسية السعودي يكشف: الانضباط التكتيكي مفتاح تطورنا أمام الأهلي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
مدرب القادسية السعودي يكشف: الانضباط التكتيكي مفتاح تطورنا أمام الأهلي
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عمر عبد العزيز
 

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي، عبد العزيز البيشي على وجود مشاكل عديدة بالفريق، إلا أنه يسعى لتجاوزها في مباراة الأهلي المقبلة.

ومن المقرر أن يحل القادسية ضيفًا على نظيره الأهلي، مساء بعد غد الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقال البيشي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي والقادسية الذي عُقد، اليوم الأربعاء: "أشكر الإدارة على الثقة الممنوحة لي، وآمل أن نُحقق النتائج التي تسعد جميع القدساويين".

وأضاف: "أعرف تفاصيل الفريق وأعمل على تحفيز اللاعبين من الناحية المعنوية والنفسية.. الانضباط التكتيكي هو مفتاح تطور مستوى الفريق وظهوره بمظهر قوي أمام الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نؤمن بوجود مشاكل عديدة بالفريق، وسنسعى لتفاديها في مواجهة الأهلي".

وكانت إدارة نادي القادسية قد أقالت المدرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، بعد خسارة الفريق بثنائية أمام الهلال في الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسندت المهمة بشكل مؤقت للمدرب الوطني عبدالعزيز البيشي.

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