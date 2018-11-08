خيسوس يمنح لاعبي الهلال السعودي راحة غدًا الخميس





قرر البرتغالي جورجي جيسوس، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي راحة عن التدريبات الجماعية، يوم الخميس.





وسوف يستأنف فريق الهلال تحضيراته لمباراة الوحدة في الجولة التاسعة بمران مغلق بعيدًا عن العيون، مساء بعد غد الجمعة.





وكان الهلال قد خاض تدريبًا، اليوم الأربعاء، حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الاتفاق، مرانًا استرجاعيًّا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا تركز على الجوانب الفنية.





ويستضيف الوحدة نظيره الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.



