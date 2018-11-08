قائد القادسية السعودي عن مواجهة الأهلي: عازمون على تغيير صورتنا





شدد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، الأسترالي جاك دونكان، على صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي المقبلة في الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال حارس المرمى الأسترالي جاك دونكان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي والقادسية الذي عُقد، اليوم الأربعاء: “نعلم أن مواجهة الأهلي ستكون مواجهة قوية وصعبة”.





وتابع: "مررنا بأسبوع صعب تخلله إقالة المدرب السابق وعازمون على تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في الجولات الماضية".





واختتم دونكان قائلًا: "نعمل جميعًا على مساعدة المدرب الجديد في سبيل العودة للنتائج الإيجابية.. لدينا خلفية متكاملة عن قوة هجوم الأهلي ونحن على استعداد تام لهذه المباراة".





ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضيفًا على نظيره الأهلي، مساء بعد غد الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.





ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 19 نقطة.