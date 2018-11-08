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عبدالمنعم فؤاد: "الإسلام معندوش مشكلة في تجديد الخطاب.. والنبي أول مجدد"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:42 ص
عبدالمنعم فؤاد: الإسلام معندوش مشكلة في تجديد الخطاب.. والنبي أول مجدد
الدكتور عبدالمنعم فؤاد
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: "الإسلام معندوش مشكلة في قضية توصيل المعلومة وتجديد الخطاب الديني"، موضحا أن أول مجدد هو النبي.

وأوضح "فؤاد"، خلال لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه عند فرض أركان الإسلام لم تُفرض جميعا مرة واحدة، ولكنها جاءت بالتدريج، ولكن هناك من يختطف "اليافطة" الدينية، ويختبئ خلفها ويقول إن هذا هو الإسلام.

وأشار إلى أن البعض ظنوا تجديد الخطاب الديني على أنه الهجوم على الثوابت.
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