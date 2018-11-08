اخبار الهلال - جوميز يحتل قمة صدارة هدافي الدوري السعودي
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:30 صعمر عبد العزيز
نجح الفرنسي بافيتمبي جوميز، نجم هحوم الهلال السعودي، الفرنسي بافتيمبي غوميز في تسجيل هدفين في شباك فريق الاتفاق، خلال المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.
وبعد هدفيه في شباك فارس الدهناء، احتل جوميز صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 أهداف، ليُطيح بنجم الاتفاق، الأرجنتيني كريستيان غوانكا من القمة، بعدما تجمد رصيده عند 6 أهداف.
ويحتل ثنائي فريق الأهلي، دجانيني تافاريس والسوري عمر السومة المركزين الثالث والرابع في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 5 أهداف.
وجاء نجم فريق الفيصلي، البرازيلي روجيريو، في المركز الخامس بقائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف أيضًا، بالتساوي مع التعاوني لياندري توامبا.