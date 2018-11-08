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مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:20 ص
مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس
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نجح مانشستر يونايتد الانجليزي في قلب تأخره بهدف دون رد الى فوز مثير 2-1 على حساب مضيفه يوفنتوس الايطالي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وكان يوفنتوس قريبا من التأهل الى الدور ثمن النهائي لو حافظ على هدف التقدم الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو  من تسديدة على الطائر (65)، لكن اضاعته لفرص سهلة خاصة عبر خوان كودرادو مكن مانشستر يونايتد من معادلة الكفة من ركلة حرة رائعة نفذها الاسباني خوان ماتا  (86).

وبلغت الاثارة اعلى درجاتها في الدقائق الاخيرة عندما تقدم مانشستر يونايتد بهدف ثان سجله الكس ساندرو بالخطأ في مرمى فريقه (90).

وحافظ يوفنتوس على صدارة المجموعة برصيد 9 نقط بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده الى 7 نقاط في مركز الوصيف متقدما بفارق نقطتين عن فالنسيا الثالث.
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