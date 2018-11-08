وزير الكهرباء يزف بشرى سارة تسعد ملايين المواطنين

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة في الوقت الحالي تعمل على محاولة تحسين أداء العمل داخل كافة المصالح الحكومية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى رغبة الوزارة في استمرار التجربة الناجحة في قطاع الكهرباء وكذلك مصادر الطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة.





وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أسعار الكهرباء في مصر ما زال يجري دعمها بشكل كبير، موضحا أن حجم الدعم لكهرباء المنازل فقط في موازنة العام الحالي يتعدى 46 مليار جنيه، بينما يبلغ الدعم المدرج في الميزانية للعام الحالي لهذا البند 16 مليار جنيه فقط، ويجري تعويض جزء من هذا الفارق الكبير من خلال رفع بسيط في أسعار كهرباء الصناعة ورفع بسيط في سعر وحدة الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وذلك حتى يمكننا تعويض جزء من الدعم الموجود، حيث رفعنا الأسعار بالفعل بقدر يعوض 10 مليارات جنيه من العجز، وما زال لدينا حاليا عجز يبلغ حوالي 20 مليار جنيه”.





وذكر وزير الكهرباء والطاقة في حديثه، بأن الحكومة قد أعلنت بأنه لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الموازنة الجديدة للدولة، لذلك فيجب على المواطنين عدم الإستماع للشائعات التي تقول بأن أسعار الكهرباء قد تزداد في الوقت الراهن أو في الشهور المقبلة.



