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ريال مدريد يسحق بلزن بخماسية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
ريال مدريد يسحق بلزن بخماسية
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حقق ريال مدريد انتصارا غالياً بتغلبه على مضيفه فيكتوريا بلزن بطل جمهورية التشيك بخمسة أهداف دون رد في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أقيمت المباراة مساء الأربعاء على استاد سترونكوفي في مدينة بلزن، وتمكن الريال من الاستفادة الكاملة منها حيث حصد نقاطها الثلاث رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول أمام روما الثاني بنفس الرصيد والمتأخر بفارق الأهداف والذي تغلب بدوره على مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف.

أحرز أهداف اللقاء، كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين "21 و37"، كاسيميرو وجاريث بيل وتوني كروس، في الدقائق "23، 40 و67"، على الترتيب.
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