حقيقة هروب تامر عبدالمنعم خارج مصر وقصة الصلح مع محمد فؤاد (فيديو)

صرح الفنان تامر عبد المنعم أنه قام بانهاء الخلاف بينه وبين المطرب محمد فؤاد، وذلك بعد أكثر من عام تبادلا فيها الاتهامات، والدعاوى القضائية.





وقال عبد المنعم خلال حواره مع برنامج "إنسيدار بالعربي" المذاع على قناة دبي في حلقة أمس الأربعاء، أن عمرو دياب تدخل للصلح بينهما، كما حاول الزعيم في ذلك ولكنه لم يصل لمحمد فؤاد، مؤكدًا أن هناك أصدقاء كُثر حاولوا التدخل لانهاء هذا الخلاف.





وعلق تامر على شائعة هروبه خارج مصر بعد الحكم عليه بدفع 110 ألف دولار في قضيته مع فؤاد، وقال لم أهرب والدليل أن المبلغ تم دفعه.





يُذكر أن محمد فؤاد قام بتحريك دعوي قضائية ضد تامر عبد المنعم، بعد أن قام الأخير بإصدار بمنحه شيكات بدون رصيد كمستحقات عن أجره في مسلسل "الضاهر".