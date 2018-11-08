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أياكس يرغم بنفيكا على التعادل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:17 ص
أياكس يرغم بنفيكا على التعادل
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وكالات
 
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة فريقي بنفيكا البرتغالي وأياكس الهولندي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 


 تقدم صاحب الأرض البرتغالي أولا عن طريق الهدف الذي حمل توقيع مهاجمه البرازيلي جوناس، إلا أن الصربي دوسان تاديتش أدرك التعادل للضيف الهولندي بهدف في الدقيقة 61، ليتقاسم الجانبان نقاط اللقاء بواقع نقطة لكل منهما.


بهذه النتائج، يرفع البايرن رصيده إلى 10 نقاط يؤمن بها صدارته للمجموعة، وخلفه أياكس الذي بات في جعبته 8 نقاط في الوصافة، ويأتي بنفيكا ثالثا ولديه 4 نقاط، بينما يظل آيك في ذيل الترتيب خالي الوفاض.

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