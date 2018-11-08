10 معلومات عن زوزو حمدي الحكيم في ذكرى ميلادها

تحل اليوم الخميس، الذكرى الـ ١٠٦ على ميلاد الفنانة الراحلة زوزو حمدي الحكيم، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.





١-ولدت زوزو في الثامن من نوفمبر ١٩١٢، بإحدى قرى محافطة المنوفية.

٢-تخرجت في المعهد العالي للتمثيل عام 1934.

٣-عملت في الفرقة القومية برئاسة خليل مطران.

٤-يقال أن الشاعر إبراهيم ناحي أحبها وكتب فيها قصيدة "الأطلال" التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم.

٥-عملت بالإذاعة، وقدمت العديد من الأعمال الهامة بها.

٦-سافرت إلى الكويت في سيتينات القرن العشرين، وساهمت في تأسيس المسرح الكويتي.

٧-قدمت في السينما العديد من الأدوار الناجحة أشهرها أفلام: "أفواه وأرانب"، و"رَيَّا وسكينة"، و"المومياء".

٨-شاركت في العديد من العروض المسرحية الهامة منها: "النسر الصغير" و"اليتيمة"، و"الملك لير".

٩-تزوجت مرتين أحداهما من الصحفي محمد التابعي، وانته زواجهما بالطلاق.

١٠-توفيت في الثامن عشر من مايو ٢٠٠٣، عن عمر ناهز ال٩١ عامًا.