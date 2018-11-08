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برلماني: الدين الإسلامي صالح لجميع الأزمان وكل البيئات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
برلماني: الدين الإسلامي صالح لجميع الأزمان وكل البيئات
النائب شكري الجندي
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أمنية فوزي
 
أوضح النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن تطوير أو تجديد أو تصويب تعني عدم التعرض لثوابت الشريعة من القرآن والسنة ولكنها تتعلق بمفهومنا لها.

وأضاف "الجندي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه مساء dmc، المذاع على فضائية "dmc"، أن إذاعة القرآن الكريم منذ افتتاحها وهي خير منبر يمثل الإسلام بشكل وسطي.

وتابع أنه يتمنى إنشاء صندوق لتمويل إذاعة القرآن الكريم باعتبارها منبر وسطي، مؤكدًا أن الدين الإسلامي صالح لجميع الأزمان وكل البيئات.
المزيد عن: مصر دين توك شو النائب شكري الجندي اسلام إذاعة القرآن الكريم
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