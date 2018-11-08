بعد اعتناقها الإسلام.. المغنية الأيرلندية تثير غضبًا واسعًا بتصريح صادم

صرحت المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور التي اعتنقت الإسلام مؤخرًا وغيرت اسمها إلى شهداء دافيد، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "أنا آسفة حقًا، ما سأقوله يعتبر كلامًا عنصريًا جدًا لم أكن أتخيّل أنّ روحي ستشعر به أبدًا، لكن حقًا لم أعد أريد قضاء الوقت مع البيض مُجدّدًا (لو هذا ما تلقبّون به غير المسلمين)، ليس لدقيقة واحدة، لأيّ سبب إنّهم مُقزِّزون".





وتسبب تصريح أوكونور في صدمة كبيرة لجمهورها وأثار غضبًا واسعًا، حيث تعرضت لهجوم حاد ولاسيما من المسلمين حيث وصفوا حديثها هذا بالعنصري.