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"لسه عذراء".. عروسة تروي تفاصيل مثيرة حول طلبها الطلاق بعد زواج دام عشرين يومًا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:28 ص
لسه عذراء.. عروسة تروي تفاصيل مثيرة حول طلبها الطلاق بعد زواج دام عشرين يومًا
عروسة
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رفعت فتاة دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب فيها الطلاق من زوجها بعد عشرين يوماً فقط من الزواج.

وقالت الفتاة أمام المحكمة أن الأسرة وافقت علي الزوج رغم كبر سنه، ولم تستمر الخطبة إلا أيام معدودة، حيث لم تدرس شخصية خطيبها لأنها كان مشغوله بإعداد عش الزوجية.
 
وبعد حفل الزفاف الذي حضره عدد كبير من الأهل والأقارب، وتم الزفاف إلى عش الزوجية، وتركها الزوج وحيدة في شهر العسل وكان يخرج مع أصدقائه، وكان يشعر بالخوف منها، وبعدها علمت أنه عاجز جنسياً.

وعلى الفور طلبت الزوجة من زوجها أن يذهب للطبيب ولكنه رفض وثار عليها وحاول ضربها لكنها استطاعت الهروب منه، ولكنه حاول أن يلفق لها تهمة أنها أخطأت مع شخص آخر، وهنا ذهبت الفتاة للمحكمة تؤكد على عذريتها أمام الجميع بعدما اتهمها في شرفها.

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