أبرز أخبار التوك شو اليوم الأربعاء 7-11-2018

أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين



تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.