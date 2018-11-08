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أبرز أخبار التوك شو اليوم الأربعاء 7-11-2018

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:27 ص
أبرز أخبار التوك شو اليوم الأربعاء 7-11-2018
مقدمو التوك شو
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أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين

تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

مفاجأة.. رئيس مدينة رأس البر: صور الاعتداء على بائعة الخضار "مفبركة"
علق اللواء سمير صدقي، رئيس مدينة رأس البر، على صورة اعتداء البلدية على بائعة الخضار أثناء حملة لإزالة الإشغالات، قائلًا:"صورة غير دقيقة، وتم التلاعب فيها".

"الغيطي" يكشف تفاصيل الإطاحة بالقرضاوي من رئاسة "علماء المسلمين".. ويفجر مفاجأة عن الرئيس الجديد
كشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل الإطاحة بمفتي جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي من رئاسة الاتحاد العالمي للمسلمين، بأمر من أمير قطر تميم بن حمد.

مصطفى الفقي: ثورة 25 يناير كانت مبادرة جيدة للإصلاح ولكنها اختطفت
قال المفكر مصطفى الفقي، إن ثورة 25 يناير كانت مبادرة جيدة للإصلاح ولكنها اختطفت، لافتًا إلى أن الثورة يقوم بها العظماء ويختطفها الجبناء.

وزير السياحة: المتحف الكبير هدية المصريين للعالم
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن المتحف الكبير يعد حدث هام في تاريخ مصر، وهو هدية المصريين للعالم حيث يحتوي على مقتنيات لم يشاهدها أحد من قبل، موضحة أنه يشمل على 5 آلاف قطعة أثرية خاصة بتوت عنخ أمون.

الوزراء: إجراء تعديلات على قانوني "الثروة المعدنية والنظافة العامة"
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم اتخذوا قرارًا اليوم بإجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية؛ لتحسين بيئة الاستثمار بالثروة المعدنية.

"التموين" تعلن موعد فتح باب التظلمات لتحديث بطاقات التموين
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث باسم وزارة التموين، إن "فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة ببطاقات التموين اعتبارًا من السبت 10 نوفمبر".

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