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هجوم مانشستر سيتي يصنع الرعب في قلوب أندية أوروبا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:26 ص
هجوم مانشستر سيتي يصنع الرعب في قلوب أندية أوروبا
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أحمد عصام
 

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز ضد منافسه نادي شاختار دونتسك الأوكراني، بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا.

ويصبح الآن مانشستر سيتي أقوى خط هجوم في البريمرليج برصيد 33 هدف، وأيضا الاقوي كخط هجوم في دوري أبطال أوروبا بـ 12 هدف في 4 مباريات.

وتعد هذه الأرقام مرعبة بالنسبة للأندية التي تقابل أبناء بيب جوارديولا هذا الموسم حتي الآن.

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