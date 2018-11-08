رجوي: الاقتصاد الإيراني لن ينجو من الانهيار دون إسقاط الملالي
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:23 صمحمد سمير
قالت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، إن الاقتصاد الإيراني لن ينجو من الانهيار، دون إسقاط نظام الملالي.
وأضافت على صفحتها على موقع التدوين المصغر "تويتر" قائلة: "لا نجاة لاقتصاد إيران الآيل للانهيار إلّا بإسقاط النظام".
وأكدت رجوي، "أن الحل يكمن في توسيع نطاق الانتفاضات لإسقاط أم الفساد "النظام" في النهب والدّمار".، بحسب تعبيرها.
وأضافت على صفحتها على موقع التدوين المصغر "تويتر" قائلة: "لا نجاة لاقتصاد إيران الآيل للانهيار إلّا بإسقاط النظام".
وأكدت رجوي، "أن الحل يكمن في توسيع نطاق الانتفاضات لإسقاط أم الفساد "النظام" في النهب والدّمار".، بحسب تعبيرها.
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