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رجوي: الاقتصاد الإيراني لن ينجو من الانهيار دون إسقاط الملالي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:23 ص
رجوي: الاقتصاد الإيراني لن ينجو من الانهيار دون إسقاط الملالي
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محمد سمير
 
قالت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، إن الاقتصاد الإيراني لن ينجو من الانهيار، دون إسقاط نظام الملالي.

وأضافت على صفحتها على موقع التدوين المصغر "تويتر" قائلة: "لا نجاة لاقتصاد إيران الآيل للانهيار إلّا بإسقاط النظام".

وأكدت رجوي، "أن الحل يكمن في توسيع نطاق الانتفاضات لإسقاط أم الفساد "النظام" في النهب والدّمار".، بحسب تعبيرها.
المزيد عن: مريم رجوي طهران المقاومة الإيرانية اقتصاد إيران
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