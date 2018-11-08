مدرب فالنسيا: سننافس على دوري الأبطال حتى النهاية





أكد مارسيلينو جارسي، المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني، أن فريقه حقق الفوز ليبقي على حظوظه في الإستمرار ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال مارسيلينو في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على يونج بويز ثلاثية مقابل هدف: "اليوم كان الفريق فعال عكس المباريات السابقة. كرة القدم تكون أسهل عندما تتوج مجهودك بالأهداف، أنا سعيد بسبب رؤية الإبتسامة على أوجه لاعبي الفريق".





وأضاف: "مينا قدم مستوى عظيم بالموسم الماضي. لقد عاد من الإصابة بالكثير من الطاقة والفاعلية. أنا أحاول أن أكون عادلاً مع جميع اللاعبين مع ارتفاع مستوى التنافس على كل مركز. مينا يستحق الإستمرارية الآن. هو يلعب من أجل الفريق فقط وليس من أجل نفسه".





وواصل: "ابتداءً من الغد لن نفكر سوا بالليجا، سنذهب الى خيتافي لتحقيق الفوز".





واختتم: "كارلوس سولير يقدم مستوى مميز بخط الوسط وعلى الطرف، نحن سعداء بما يقدمه للفريق".



