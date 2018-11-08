ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب فالنسيا: سننافس على دوري الأبطال حتى النهاية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:19 ص
مدرب فالنسيا: سننافس على دوري الأبطال حتى النهاية
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أكد مارسيلينو جارسي، المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني، أن فريقه حقق الفوز ليبقي على حظوظه في الإستمرار ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مارسيلينو في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على يونج بويز ثلاثية مقابل هدف: "اليوم كان الفريق فعال عكس المباريات السابقة. كرة القدم تكون أسهل عندما تتوج مجهودك بالأهداف، أنا سعيد بسبب رؤية الإبتسامة على أوجه لاعبي الفريق".

وأضاف: "مينا قدم مستوى عظيم بالموسم الماضي. لقد عاد من الإصابة بالكثير من الطاقة والفاعلية. أنا أحاول أن أكون عادلاً مع جميع اللاعبين مع ارتفاع مستوى التنافس على كل مركز. مينا يستحق الإستمرارية الآن. هو يلعب من أجل الفريق فقط وليس من أجل نفسه".

وواصل: "ابتداءً من الغد لن نفكر سوا بالليجا، سنذهب الى خيتافي لتحقيق الفوز".

واختتم: "كارلوس سولير يقدم مستوى مميز بخط الوسط وعلى الطرف، نحن سعداء بما يقدمه للفريق".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 12:40:02 AM