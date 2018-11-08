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علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار
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سعد نبيل - تصوير: ولاء غنيم
 
أبدع النجم الكبير "علي الحجار" في الليلة السابعة ضمن فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرون، المقام علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل أسم الفنانة الراحلة "شادية".

اعتلى "الحجار" خشبة المسرح على أنغام أغنية تتر مسلسل "المال والبنون" بقيادة المايسترو "عماد الشاروني"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، وقدم خلال الحفل عدة أغاني من التي أشتهر بها ومنها "يا طالع الشجرة، على قد ما حبينا، أنا عيدك، من غير ما تتكلمي، ليلة هادية رومانسية، في عز الليل، عارفة، انكسر جوانا شئ"، وسط تصفيق حار من الحضور.

يذكر أن المهرجان، يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفلا فنيا على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنانا وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.

كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل "ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار يبدع في الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية
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