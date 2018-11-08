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هوفنهايم يتعادل أمام ليون ويخطف نقطة مثيرة بدوري الأبطال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:07 ص
هوفنهايم يتعادل أمام ليون ويخطف نقطة مثيرة بدوري الأبطال
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أحمد عصام
 

نجح نادي هوفنهايم الألماني في التعادل مع منافسه نادي ليون الفرنسي، بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل نبيل فقير الهدف الأول لليون في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وعزز تانجي دومبيلي النتيجة بالهدف الثاني للفريق الفرنسي.

وقلص كراماريتش النتيجة بالهدف الاول لهوفنهايم في الدقيقة 65، وتعادل بافل كيدرباك بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني.

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