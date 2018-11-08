بايرن ميونيخ يكرر انتصاره ضد أيك اثينا بثنائية في دوري أبطال أوروبا





فاز نادي بايرن ميونيخ الألماني ضد منافسه نادي ايك اثينا اليوناني، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.





وسجل ليفاندوفسكي هدفي البايرن في اللقاء، حيث أحرز الاول في الدقيقة 31 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، ونجح في هز الشباك مرة أخري في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.





ورفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلي 10 نقاط في صدارة المجموعة، مبتعدا عن الوصيف برصيد نقطتين فقط.



