نشرة أخبار منتصف الليل.. قرينة الرئيس تشكر القائمين على منتدى شباب العالم

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها قرينة الرئيس الشكر للقائمين على منتدى شباب العالم.





أعربت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسى عن شكرها للقائمين على منتدى شباب العالم، ووصفته بـ"التجربة المتميزة والفريدة".





وقالت قرينة رئيس الجمهورية، فى تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "انتهت فعاليات منتدى شباب العالم 2018، التى أضاءت مصر ومدينة شرم الشيخ، فى محفلٍ دولى مَهيب ضمّ أطياف من شعوب ودول العالم، وتضمّنت حلقات ونقاشات ولقاءات وعروض وأحداث مثرية، ونماذج شبابية مضيئة تم تكريم البعض منها ممّن ألهموا العالم وأسهموا فى ازدهاره واستدامته".





وأضافت السيدة انتصار السيسي: "كانت تجربة متميزة وفريدة، سعدت كثيرًا بالمشاركة فيها، وأشكر جميع القائمين عليها، وأتمنى لها الاستمرار، وأتمنى مشاهدة المزيد والمزيد فى الأعوام القادمة".





استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر صفر لعام 1440 هجريًّا الموافق السابع من شهر نوفمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1440 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.





يصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها السبت المقبل، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وكذلك مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.





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