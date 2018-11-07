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التحالف يشن 38 غارة على الحديدة وقصف مكثف على صعدة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:54 م
التحالف يشن 38 غارة على الحديدة وقصف مكثف على صعدة
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وكالات
 

شن طيران التحالف، اليوم الخميس، غارات مكثفة على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء: "إن طيران التحالف استهدف بنحو 35 غارة منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة".

وذكر المصدر، أن طيران التحالف قصف بثلاث غارات مواقع في مفرق العدين بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

في سياق آخر، سقط قتيل وجرح عشرة آخرين بسقوط قذائف مدفعية ناجمة عن تبادل للقصف بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق متفرقة بمديرية الحالي، كما أصيبت امرأة وطفلها جراء مقذوف استهدف منزلهما في منطقة المدمن بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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