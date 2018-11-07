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مانشستر سيتي يقسو علي شاختار دونتسك بسداسية في دوري الأبطال

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:57 م
مانشستر سيتي يقسو علي شاختار دونتسك بسداسية في دوري الأبطال
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أحمد عصام
 

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز ضد منافسه نادي شاختار دونتسك الأوكراني، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا.

وسجل ديفيد سيلفا الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف البرازيلي خيسوس الهدف الثاني بالدقيقة 24 من الشوط الأول.

وافتتح رحيم سترلينج الشوط الثاني بالهدف الثالث في الدقيقة 48، وسجل خيسوس الهدف الرابع بالدقيقة 72 من الشوط الثاني، واحرز رياض محرز الهدف الخامس في الدقيقة 84 قبل انتهاء اللقاء، وأختتم خيسوس النتيجة بالهدف السادس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلي 9 نقاط في صدارة المجموعة.

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