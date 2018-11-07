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"مزيكا للتغيير" حفل فني بمركز شباب العاشر من رمضان

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:52 م
مزيكا للتغيير حفل فني بمركز شباب العاشر من رمضان
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يقيم صندوق الأمم المتحدة للسكان - مصر، حفلا في مركز شباب العاشر من رمضان يوم الجمعة التاسع من نوفمبر في السابعة مساء؛ والحفلة جزء من فعاليات مبادرة "مزيكا للتغيير" التي يتبناها صندوق الأمم المتحدة للسكان وجزء من برنامج "التعليم بالترفيه" الذي يتبع فيه الأساليب المبتكرة لإشراك الشباب والفتيات في القضايا التنموية ورفع الوعي بخصوص قضية الزيادة السكانية عن طريق الموسيقى والغناء.

ويحيي الحفل الفرق الشبابية التالي: هاي دام، والميناء، وسحر الزغبي، و ياسمين زكي

"مزيكا للتغيير" هي جولة من الفعاليات بدأت من أغسطس 2018 إلى ديسمبر 2018 في محافظات مصر من الوجه البحري والقبلي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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