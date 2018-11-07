تعليم سوهاج: وعكة صحية مفاجئة سبب وفاة طالبة المنشاة

كشفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، عن ملابسات واقعة مصرع إيمان علاء، الطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الإعدادية بنات بالمنشأة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة فارقت على إثرها الحياة.





وأكدت المديرية أن الطالبة كانت تسير بشكل طبيعي مع زميلاتها أثناء خروجهن من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، إلا أن الطالبة المذكورة فقدت وعيها بصورة مفاجئة لتسقط في فناء المدرسة أثناء سيرها بجوار زميلاتها، وعلى الفور تم نقل الطالبة المذكورة إلى غرفة الزائرة الصحية وتم استدعاء طبيب من مركز الرعاية الطبية المواجه للمدرسة، قام بالكشف على الطالبة، وبفحصها لم يتبين له إصابتها بأي إصابات ظاهرية، وأنها تعاني من وعكة صحية مفاجئة، فقام بتحويلها لمستشفى المنشاة العام، إلا أنها فارقت الحياة أثناء نقلها للمستشفى، وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن لعدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.





وأكد الدكتور عمرو شلتوت الشريف، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه فور علمه بالواقعة كلف كل من: خلاف إبراهيم، وكيل المديرية ، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام، وعصام الخطيب، مدير الاتصال السياسي بالمديرية، وعلاء الخولي ، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وقيادات إدارة المنشاة التعليمية، بمتابعة حالة الطالبة، وتقديم كافة الرعاية الطبية التي تحتاجها وذلك قبل وفاتها.