ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليم سوهاج: وعكة صحية مفاجئة سبب وفاة طالبة المنشاة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:56 م
تعليم سوهاج: وعكة صحية مفاجئة سبب وفاة طالبة المنشاة
مديرية التربية والتعليم بسوهاج - أرشيفية
طباعة
ريم محمود
 
كشفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، عن ملابسات واقعة مصرع إيمان علاء، الطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الإعدادية بنات بالمنشأة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة فارقت على إثرها الحياة.

وأكدت المديرية أن الطالبة كانت تسير بشكل طبيعي مع زميلاتها أثناء خروجهن من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، إلا أن الطالبة المذكورة فقدت وعيها بصورة مفاجئة لتسقط في فناء المدرسة أثناء سيرها بجوار زميلاتها، وعلى الفور تم نقل الطالبة المذكورة إلى غرفة الزائرة الصحية وتم استدعاء طبيب من مركز الرعاية الطبية المواجه للمدرسة، قام بالكشف على الطالبة، وبفحصها لم يتبين له إصابتها بأي إصابات ظاهرية، وأنها تعاني من وعكة صحية مفاجئة، فقام بتحويلها لمستشفى المنشاة العام، إلا أنها فارقت الحياة أثناء نقلها للمستشفى، وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن لعدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

وأكد الدكتور عمرو شلتوت الشريف، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه فور علمه بالواقعة كلف كل من: خلاف إبراهيم، وكيل المديرية ، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام، وعصام الخطيب، مدير الاتصال السياسي بالمديرية، وعلاء الخولي ، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وقيادات إدارة المنشاة التعليمية، بمتابعة حالة الطالبة، وتقديم كافة الرعاية الطبية التي تحتاجها وذلك قبل وفاتها.
المزيد عن: وفاة مديرية التعليم مدرسة اعدادية سوهاج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 12:40:02 AM