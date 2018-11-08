زي النهاردة بتاريخ 8-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 8-11-2018





أحــــــــــــداث





1519 - هرنان كورتيس يدخل مدينة آزتك، والحاكم موكتيزوما يرحب به بحفاوة.





1620 - وقوع معركة الجبل الأبيض قرب مدينة براغ، وهي أول معركة وقعت في حرب الثلاثين عام التي جمعت بين الكاثوليك والبروتستانت، وكان النصر حليف الجيش الإمبراطوري بقيادة فرديناند الثاني.





1687 عزل السلطان محمد الرابع من قيادة الدولة العثمانية.





1793 - حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم.





1864 تحديث نظام إدارة الولايات في الدولة العثمانية.





1889 - مونتانا تنضم للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 41.





1901 - اشتباكات دموية في أثينا بعد ترجمة الأناجيل إلى اللغة اليونانية الشعبية.





1942 - حكومة فيشي الفرنسية تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في ذروة الحرب العالمية الثانية.





1949 - رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يعلن عن حق إسرائيل بضم القدس إليها، وكان هذا أول تصريح يكشف النية بضمها إلى الدولة الإسرائيلية.





1960 - انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة.





1965 - إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً في المملكة المتحدة.





1981 - جامعة الأرجنتين تمنح شهادة دكتوراه فخرية لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برتبة بروفيسور وذلك نظرًا لإنجازاته على المستوى المحلي لدولة الإمارات والمستوى الدولي.





1992 - منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس بطولة آسيا بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.





2004 - أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي مدعومين بالقوات الجوية يبدأون بحصار مدينة الفلوجة العراقية.





2004 - سهى عرفات زوجة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات تتهم أحمد قريع ومحمود عباس ونبيل شعث بالتآمر على عرفات ووراثته حيًا.





2005 - إعلان حالة الطوارئ في فرنسا بعد اضطرابات ضواحي باريس.





2006 - وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بسبب رفض الشعب الأمريكي للحرب على العراق.





2014 - انطلاق بطولة العالم للشطرنج لِسنة 2014 التي يتنافس فيها بطل العالم ماغنوس كارلسن ومنافسه فيشفاناثان اناند.





2015 - إعصار ميج يضرب سقطرى اليمنية في بحر العرب ويتجه نحو عدن وأبين.





مــــــــواليــــــــــد





30 - الإمبراطور نيرفا، أول الأباطرة الأنطونيين الرومان.





1656 - إدموند هالي، عالم بريطاني في علم الفلك.





1847 - برام ستوكر، كاتب أيرلندي.





1848 - كوتلب فريج، عالم رياضيات وفيلسوف ألماني.





1868 - فيليكس هاوسدورف، عالم رياضيات ألماني.





1900 - مارغريت ميتشل، كاتبة روائية أمريكية.





1912 - زوزو حمدي الحكيم، ممثلة مصرية.





1923 - جاك كيلبي، مهندس كهربائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.





1938 - إدريس البصري، سياسي مغربي.





1943 - مارتن بيترس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





1945 - عبد العزيز بلخادم، سياسي جزائري.





1946 - غوس هيدينك، مدرب كرة قدم هولندي.





1953 - جون موسكر، مخرج رسوم متحركة أمريكي.





1965 - غرور، ممثلة كويتية.





1967 - خوسيه لويس كامينيرو، لاعب كرة قدم إسباني.





1967 - كورتني ثورن سميث، ممثلة أمريكية.





1968 - باركر بوزي، ممثلة أمريكية.





1969 - زهرة عرفات، ممثلة بحرينية.





1974 - ماساشي كيشيموتو، رسام مانغا ياباني.





1975 - تارا ريد، ممثلة أمريكية.





1975 - خوسيه بينتو، حارس مرمى كرة قدم إسباني.





1978 - علي كريمي، لاعب كرة قدم إيراني.





1978 - جوليو سيرجيو، حارس مرمى كرة قدم برازيلي.





1978 - تيم دي كلير، لاعب كرة قدم هولندي.





1979 - آرون هيوز، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.





1979 - دانيا راميريز، ممثلة دومنيكية.





1980 - لويس فابيانو، لاعب كرة قدم برازيلي.





1981 - جو كول، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1988 - جيسيكا لاوندز، ممثلة كندية.





وفيـــــــــات





1517 - غونزالو سيسنيروز، كاردينال وسياسي إسباني.





1627 - جهانكير، حاكم إمبراطورية مغول الهند.





1674 - جون ميلتون، شاعر إنجليزي.





1830 - الملك فرانشيسكو الأول، ملك مملكة الصقليتان.





1934 - كارلوس شاغاس، عالم فيزياء برازيلي.





1953 - إيفان بونين، أديب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1933.





1986 - فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش مولوتوف، سياسي سوفيتي.





2009 - فيتالي غينزبورغ، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.





2010 - محمد عبده يماني، وزير إعلام سعودي.





2011 - خليل زينل، ممثل كويتي.





2011 - فالنتين إيفانوف، لاعب كرة قدم روسي.





2015 - عبد الرزاق عبد الواحد، شاعر عراقي.





أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــات





اليوم العالمي للعمران.