عاجل .. انطلاق صافرة الشوط الأول مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال (بث مباشر) كريستيانو هيسجل هدف





ينقل لكم الفجر بثًا مباشرًأ، لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزى، ويوفنتوس الإيطالى، بملعب "إليانز ستاديوم" بالمباراة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، فى الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.





يغرد يوفنتوس منفردًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، يليه مانشستر يونايتد برصيد 4 نقاط، ثم فالنسيا برصيد نقطيتن، بينما يتذيل يونج بويز الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.





ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 9 نقاط، ومتفوقًا على فالنسيا صاحب النقطتين والذي سيواجه يانج بويز السويسري لحساب الجولة ذاتها.

عاجل .. انطلاق صافرة الشوط الأول مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال (بث مباشر) كريستيانو هيسجل هدف

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة في على يد يوفنتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، حيث يأمل لاعبي مورينيو في تعويض الهزيمة وحصد النقاط الثلاث.





يحتاج يوفنتوس للفوز على الشياطين الحمر فى قمة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر من دورى الأبطال، حيث يرفع رصيده وقتها إلى 12 نقطة ويضمن الصعود فى الصدارة، ويخوض مانشستر يونايتد مهمة شرسة على التأهل فى هذه المجموعة.

عاجل .. انطلاق صافرة الشوط الأول مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال (بث مباشر) كريستيانو هيسجل هدف

يتسلح السيدة العجوز بسجله المثالى فى مختلف البطولات خلال الموسم الحالى، حيث حافظ على سجله خاليًا من الهزائم فى 11 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات بجانب تعادل وحيد، كما حقق الفوز فى الجولات الثلاث الأولى من تشامبيونزليج، وهو ما يجعل مهمة الشياطين الحمر بقيادة البرتغالى مورينيو صعبة بعد الانطلاقة الضعيفة بالمسابقة والتى حقق خلالها فوزًا وحيدًا على يونج بويز ثم التعادل السلبى مع فالنسيا قبل السقوط على أرضه ووسط جماهيره أمام يوفنتوس بالجولة الماضية.





كما يسعى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لافتتاح سجله التهديفى فى دورى الأبطال مع يوفنتوس، حيث فشل الهداف التاريخى للمسابقة فى هز شباك المنافسين فى المباراتين اللاتى شارك فيهما مع الفريق أمام فالنسيا ومانشستر يونايتد.





ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس اللقاء بالتشكيل التالي:









حراسة المرمى: تشيزنى.









الدفاع: ساندرو ، بونوتشى ، كيللينى ، دى تشيليو .









الوسط: بيانيتش ، خضيرة ، بينتانكور.









الهجوم: رونالدو ، ديبالا ، كوادرادو.





تشكيل اليونايتد المتوقع :





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.





خط الدفاع: أشلي يونج ، كريس سمالينج ، فيكتور ليندلوف ، لوك شو.





خط الوسط: نيمانيا ماتيتش ، هيريرا ، بول بوجبا.





خط الهجوم: مارسيال ، راشفورد ، ماتا.





عاجل .. انطلاق صافرة الشوط الأول مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال (بث مباشر) كريستيانو هيسجل هدف

وتنطلق مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من منافسات دوري الأبطال.





يوفنتوس vs مانشستر يونايتد





الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة





الساعة : 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية





القناة : beIN SPORTS 1 HD





الملعب: آرينا (يوفنتوس)





المعلق : عصام الشوالي

عاجل .. انطلاق صافرة الشوط الأول مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال (بث مباشر) كريستيانو هيسجل هدف

مشاهدة مباراة يوفنتوس واليونايتد بث مباشر من أهم مباريات دوري أبطال أوروبا.





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عاجل .. انطلاق صافرة الشوط الأول مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال (بث مباشر) كريستيانو هيسجل هدف







