غدا.. الأهلي يخوض مرانه الأخير على استاد رادس





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير غدًا، الخميس، على الملعب الرئيسي لاستاد رادس استعدادًا لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وينطلق مران الفريق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في نفس موعد المباراة المقرر لها الجمعة.





وكان الفريق قد تدرب مرتين على الملعب الفرعي لاستاد رادس استعدادًا للمباراة. فيما كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



