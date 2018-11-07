وزير الاتصالات: مصر في الصدارة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد ويكرر مكانة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن مصر حازت بثقة دول الاتحاد، وأصبح لها مقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.



