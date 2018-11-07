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وزير الاتصالات: مصر في الصدارة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:32 م
وزير الاتصالات: مصر في الصدارة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد ويكرر مكانة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن مصر حازت بثقة دول الاتحاد، وأصبح لها مقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأكد أن مصر في الصدارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويُنظر لها على أنها سباقة ورائدة، متابعًا: "4 آلاف ممثل حكومي يحضون الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن إفريقيا".
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