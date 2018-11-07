كورة اون لاين بث مباشر HD مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد يلا شوت مجانا
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:29 م
كورة اون لاين بث مباشر HD مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد يلا شوت مجانا
يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online في المباراة التي تجمعهما اليوم الأرباء 07- 11- 2018، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد بث مباشر
وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس بهدف نظيف في أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر، ليتصدر بذلك فريق السيدة العجوز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلفه المان بأربع نقاط، أما المركز الثالث فيتواجد فيه فالنسيا بنقطتين، بفارق نقطة واحدة فقط عن يونج بويز، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online.
وسيتم نقل مباراة يوفنتوس مع مانشستر يونايتد عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 1" "beIN SPORTS HD 1" مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online يوتيوب بدون تقطيع.
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تشكيلة يوفنتوس ومانشستر يونايتد
تشكيلة يوفنتوس: "فويتشيك تشيزني - ماتيا دي شيليو - ليوناردو بونوتشي - المهدي بن عطية - جواو كانسيلو - بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور - كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا".
تشكيلة مانشستر يونايتد: ""دافيد دي خيا - لوك شاو - إيريك بايلي - كريس سمولينج - أنطونيو فالنسيا - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - فريد - أنطوني مارسيال - أليكسيس سانشيز - خوان ماتا".
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